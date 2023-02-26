Ташков Фёдор Борисов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ташков Борис Косьмин
Мать: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Федора Фёдорова
Мать ребёнка: Ташкова ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Ташкова ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Фёдорова
Мать ребёнка: Ташкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташкова Улита Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташкова ?
Смерть
1834