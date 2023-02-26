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Ташков Фёдор Борисов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ташков Борис Косьмин

Мать: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Федора Фёдорова

Мать ребёнка: Ташкова ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Ташкова ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Фёдорова

Мать ребёнка: Ташкова ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкова Улита Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкова ?

Смерть
1834
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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