Ольховой Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховой Виталий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольховая Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.2013

Сын: Ольховой Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Ольховая Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховая Ольга Николаевна

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