Ольховой Виталий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольховая Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.2013
Сын: Ольховой Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Ольховая Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно