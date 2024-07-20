Баяндин Фёдор Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
До 1835
Отец: Баяндин Кондрат
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Трофимовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Баяндина Евпраксия Фёдоровна
Мать ребёнка: Агрипина Трофимовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.305 - МК (1873) - выходит замуж
Рождение ребёнка
1853
Сын: Баяндин Евстафий Фёдорович
Мать ребёнка: Агрипина Трофимовна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.334 (МК-1873) - смерть
Смерть
Неизвестно