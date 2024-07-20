Баяндин Фёдор Кондратьевич До 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Фёдор Кондратьевич

Место рождения

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Баяндин Кондрат

Мать: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Трофимовна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Баяндина Евпраксия Фёдоровна

Мать ребёнка: Агрипина Трофимовна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.305 - МК (1873) - выходит замуж
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баяндин Евстафий Фёдорович

Мать ребёнка: Агрипина Трофимовна

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.334 (МК-1873) - смерть
Смерть
Неизвестно

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