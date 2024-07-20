Баяндин Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баяндин Пётр Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.223 - МК (1872) - смерть сына
Рождение ребёнка
1814
Сын: Баяндин Илларион Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.82 (МК-1874) - смерть
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Баяндин Фёдор Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Баяндина Вера Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.111 - МК (1870) - смерть
Рождение ребёнка
1852
Сын: Баяндин Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.95 - МК (1870) - брак, свидетель ГКБУ «Государствен... Показать все