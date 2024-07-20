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Баяндин Кондрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1797

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баяндин Пётр Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.223 - МК (1872) - смерть сына
Рождение ребёнка
1814

Сын: Баяндин Илларион Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.82 (МК-1874) - смерть
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Баяндин Фёдор Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Баяндина Вера Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.111 - МК (1870) - смерть
Рождение ребёнка
1852

Сын: Баяндин Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 534, С. 52 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.95 - МК (1870) - брак, свидетель ГКБУ «Государствен... Показать все

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