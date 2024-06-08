Петрик София Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Петрик Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Петрик Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
22.09.1817 ст.
Дочь: Петрик Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Петрик Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
01.03.1825 ст.
Сын: Петрик Василий Михайлович
Отец ребёнка: Петрик Михаил Матвеевич
Смерть
После 1817