Петрик София Власовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрик София Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрик Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Петрик Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Петрик Михаил Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1817 ст.

Дочь: Петрик Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: Петрик Михаил Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1825 ст.

Сын: Петрик Василий Михайлович

Отец ребёнка: Петрик Михаил Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1817
Криски, Чернігівська область

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