Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Педро
Место рожденияг. Лиссабон, Португалия
Дата рождения1920
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Лиссабон, Португалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Кристина
Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Франциско
Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микаэллис Данила Примула
Смерть
2000
г. Кейптаун, Западный Кейп, Южная Африка