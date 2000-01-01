Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Педро — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Педро

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Место рождения

г. Лиссабон, Португалия

Дата рождения

1920

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Лиссабон, Португалия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Кристина

Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Франциско

Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микаэллис Данила Примула

Смерть
2000
г. Кейптаун, Западный Кейп, Южная Африка
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