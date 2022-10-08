Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Педро 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Педро

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1920, г. Лиссабон, Португалия

умер 2000, г. Кейптаун, Западный Кейп, Южная Африка

Супруги
Микаэллис Данила Примула1933 г.р.
Дети
Мейреллес Ду Канту-И-Каштру КристинаНеизвестно г.р.
Мейреллес Ду Канту-И-Каштру ФранцискоНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Лиссабон, Португалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Кристина

Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Франциско

Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микаэллис Данила Примула

Смерть
2000
г. Кейптаун, Западный Кейп, Южная Африка

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