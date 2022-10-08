Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Педро
мужской, родился 1920, г. Лиссабон, Португалия
умер 2000, г. Кейптаун, Западный Кейп, Южная Африка
Супруги
Микаэллис Данила Примула1933 г.р.
Дети
Мейреллес Ду Канту-И-Каштру КристинаНеизвестно г.р.
Мейреллес Ду Канту-И-Каштру ФранцискоНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Лиссабон, Португалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Кристина
Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейреллес Ду Канту-И-Каштру Франциско
Мать ребёнка: Микаэллис Данила Примула
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микаэллис Данила Примула
Смерть
2000
г. Кейптаун, Западный Кейп, Южная Африка