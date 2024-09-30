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Раппу Петр Павлович

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

05.08.1894

Дата смерти

02.10.1933

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1894

Отец: Раппу Павел Петрович

Мать: Раппу (Ихо) Мария Иосифовна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1921

Жена: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна

Рождение ребёнка
24.07.1923

Сын: Раппу Тойво Петрович

Мать ребёнка: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна

Рождение ребёнка
13.01.1925

Сын: Раппу Суло Петрович

Мать ребёнка: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна

Рождение ребёнка
08.12.1930

Дочь: (Раппу) Тюне Петровна

Мать ребёнка: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна

Смерть
02.10.1933

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