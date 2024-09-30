Раппу Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения05.08.1894
Дата смерти02.10.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1894
Отец: Раппу Павел Петрович
Бракосочетание
29.06.1921
Рождение ребёнка
24.07.1923
Сын: Раппу Тойво Петрович
Мать ребёнка: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна
Рождение ребёнка
13.01.1925
Сын: Раппу Суло Петрович
Мать ребёнка: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна
Рождение ребёнка
08.12.1930
Дочь: (Раппу) Тюне Петровна
Мать ребёнка: Раппу (Хуттунен) Хильда-Екатерина Адамовна
Смерть
02.10.1933