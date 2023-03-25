Захарин Ефим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарин Александр
Рождение ребёнка
14.10.1853
Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.02.1864
Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.01.1866
Дочь: Захарина Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.02.1868
Дочь: Захарина Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.07.1874
Дочь: Захарина Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна
Смерть
Неизвестно