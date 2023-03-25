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Захарин Ефим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1853

Сын: Захарин Лука Ефимович

Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.02.1864

Сын: Захарин Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.01.1866

Дочь: Захарина Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.02.1868

Дочь: Захарина Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.07.1874

Дочь: Захарина Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарина Соломония Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Захарина Соломония Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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