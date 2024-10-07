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Плечова Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

21.02.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плечов Семён Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Плечова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Плечов Лев Семёнович

Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Плечов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Плечов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Плечова) Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Плечов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Плечов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
21.02.1866 ст.
Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.25. Д. 54, Л.594.

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