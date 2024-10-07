Плечова Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти21.02.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Плечова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Плечов Лев Семёнович
Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Плечова) Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плечов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Плечов Семён Иванович
Смерть
21.02.1866 ст.
Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.25. Д. 54, Л.594.