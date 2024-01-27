(Кобзева) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Петр Петрович
Смерть
Неизвестно