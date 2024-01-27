(Кобзева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кобзева) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Петр Петрович

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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