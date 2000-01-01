Gosztowt Antoni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowt Antoni

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Место рождения

Szyłele.

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Gosztowt Jacob

Мать: не указана

Szyłele.
Смерть
Неизвестно
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