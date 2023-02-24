Леонтьева Евгения Лазарева
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Лазарев Григорий Михайлович
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
04.11.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно