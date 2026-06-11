Кузьменко Михаил Игнатов 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьменко Михаил Игнатов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1781

умер Неизвестно

Отец
Кузьменко Игнат Васильев1737 г.р.
Супруги
Кузьменко Елена1796 г.р.
Дети
Кузьменко Василий Михаилов1800 г.р.
Кузьменко Ефим Михаилов1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кузьменко Игнат Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Елена

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьменко Василий Михаилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кузьменко Ефим Михаилов

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кузьменко Евстафий Михаилов

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузьменко Каленик Михаилов

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Кузьменко) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Кузьменко Елена

Смерть
Неизвестно

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