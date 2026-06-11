Кузьменко Михаил Игнатов
мужской, родился 1781
умер Неизвестно
ОтецКузьменко Игнат Васильев1737 г.р.
Супруги
Кузьменко Елена1796 г.р.
Дети
Кузьменко Василий Михаилов1800 г.р.
Кузьменко Ефим Михаилов1827 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кузьменко Игнат Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьменко Елена
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кузьменко Василий Михаилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кузьменко Евстафий Михаилов
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кузьменко Каленик Михаилов
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Кузьменко) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Кузьменко Елена
Смерть
Неизвестно