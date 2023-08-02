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Бессараб Пелагея Ефимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессараб Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Бессараб) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бессараб Кузьма Васильевна

Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Бессараб) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бессараб Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Бессараб) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бессараб Федор Васильевич

Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бессараб Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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