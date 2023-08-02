Бессараб Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Бессараб) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бессараб Кузьма Васильевна
Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Бессараб) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бессараб Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Бессараб) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бессараб Федор Васильевич
Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бессараб Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бессараб Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно