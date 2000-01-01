Тимканова (Мамаева) Начия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимканова (Мамаева) Начия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Бакир

Мать: Мухаррама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимканова Накип

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асма

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасиза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ачиля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файруза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минзифа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минсылу

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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