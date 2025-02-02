Гольц-Миллер Иван Иванович
мужской, родился 1806
умер 1876
МатьПерфильева Екатерина ЯковлевнаНеизвестно г.р.
ОтецТолстой Илья Андреевич20.07.1857 г.р.
Супруги
Гольц-Миллер КаролинаНеизвестно г.р.
Дети
Гольц-Миллер Иван Иванович27.11.1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гольц-Миллер Каролина
Рождение ребёнка
27.11.1842
Сын: Гольц-Миллер Иван Иванович
Мать ребёнка: Гольц-Миллер Каролина
Йонишкелис, Pasvalio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Веденяпина (Гольц-Миллер) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гольц-Миллер Каролина
Смерть
1876