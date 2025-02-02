Гольц-Миллер Иван Иванович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Гольц-Миллер Иван Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1806

умер 1876

Мать
Перфильева Екатерина ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Отец
Толстой Илья Андреевич20.07.1857 г.р.
Супруги
Гольц-Миллер КаролинаНеизвестно г.р.
Дети
Гольц-Миллер Иван Иванович27.11.1842 г.р.
Веденяпина (Гольц-Миллер) Надежда Ивановна1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Толстой Илья Андреевич

Мать: Перфильева Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольц-Миллер Каролина

Рождение ребёнка
27.11.1842

Сын: Гольц-Миллер Иван Иванович

Мать ребёнка: Гольц-Миллер Каролина

Йонишкелис, Pasvalio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Веденяпина (Гольц-Миллер) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гольц-Миллер Каролина

Смерть
1876

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