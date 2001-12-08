Кузнецов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Петрович

Кузнецов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1919

Дата смерти

08.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
31.03.1957

Дочь: Шорстова (Кузнецова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна

Смерть
08.12.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.