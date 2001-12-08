Кузнецов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1919
Дата смерти08.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
31.03.1957
Дочь: Шорстова (Кузнецова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна
Смерть
08.12.2001