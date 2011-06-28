Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1929

Дата смерти

28.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1929

Отец: Байгерт Георгий Сигизмундович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1957

Дочь: Шорстова (Кузнецова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович

Смерть
28.06.2011

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