Кузнецова (Байгерт) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1929
Дата смерти28.06.2011
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1929
Отец: Байгерт Георгий Сигизмундович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1957
Дочь: Шорстова (Кузнецова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Петрович
Смерть
28.06.2011