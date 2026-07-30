Веригин КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Веригин КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1813

умер 02.10.1882

Супруги
(Похвиснева) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА1823 г.р.
(Похвиснева) МАРИЯ ИВАНОВНА1836 г.р.
Дети
Веригин ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ1849 г.р.
Веригин СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ24.03.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Жена: (Похвиснева) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1849

Сын: Веригин ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: (Похвиснева) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1866

Жена: (Похвиснева) МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
24.03.1868

Сын: Веригин СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: (Похвиснева) МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1870

Сын: Веригин МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать ребёнка: (Похвиснева) МАРИЯ ИВАНОВНА

Смерть
02.10.1882

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