Веригин КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
мужской, родился 1813
умер 02.10.1882
Супруги
(Похвиснева) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА1823 г.р.
(Похвиснева) МАРИЯ ИВАНОВНА1836 г.р.
Дети
Веригин ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ1849 г.р.
Веригин СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ24.03.1868 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1849
Сын: Веригин ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: (Похвиснева) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
24.03.1868
Сын: Веригин СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: (Похвиснева) МАРИЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1870
Сын: Веригин МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мать ребёнка: (Похвиснева) МАРИЯ ИВАНОВНА
Смерть
02.10.1882