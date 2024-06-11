Карманова (Козлова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти19.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карманова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1873
Сын: Карманов Никита Михайлович
Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
05.01.1882
Дочь: Аполинария Михайловна
Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
31.03.1883
Сын: Карманов Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1886
Сын: Карманов Семен Михайлович
Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович
Смерть
19.04.1902