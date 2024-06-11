Карманова (Козлова) Татьяна Федоровна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманова (Козлова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карманова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
13.09.1873

Сын: Карманов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
05.01.1882

Дочь: Аполинария Михайловна

Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
31.03.1883

Сын: Карманов Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
23.05.1886

Сын: Карманов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Карманов Михаил Федорович

Смерть
19.04.1902

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