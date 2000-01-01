Мария Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорев
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно