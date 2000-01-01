Мария Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Игнатова

Мария Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорев

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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