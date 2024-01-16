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Дубовская (Граек) Марианна

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Место рождения

Котон, Куявско-Поморское воеводство Российская Империя

Дата рождения

19.07.1901

Дата смерти

01.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1901

Отец: Граек Винцентий

Мать: Граек Марианна

Котон, Куявско-Поморское воеводство Российская Империя
Бракосочетание
1921

Муж: Дубовский Пётр

Рогово
Рождение ребёнка
05.05.1922

Сын: Дубовский Збигнев

Отец ребёнка: Дубовский Пётр

Хожув, Силезское воеводство Польша
Рождение ребёнка
24.03.1929

Сын: Дубовский Лешек

Отец ребёнка: Дубовский Пётр

Хожув(Хорзов), Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Дубовский Пётр

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1976
Новый порт
Похороны
?.01.1976
Кладбище Святой Ядвиги
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