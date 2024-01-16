Дубовская (Граек) Марианна
Место рожденияКотон, Куявско-Поморское воеводство Российская Империя
Дата рождения19.07.1901
Дата смерти01.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1901
Отец: Граек Винцентий
Мать: Граек Марианна
Котон, Куявско-Поморское воеводство Российская Империя
Бракосочетание
1921
Муж: Дубовский Пётр
Рогово
Рождение ребёнка
05.05.1922
Сын: Дубовский Збигнев
Отец ребёнка: Дубовский Пётр
Хожув, Силезское воеводство Польша
Рождение ребёнка
24.03.1929
Сын: Дубовский Лешек
Отец ребёнка: Дубовский Пётр
Хожув(Хорзов), Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Дубовский Пётр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1976
Новый порт
Похороны
?.01.1976
Кладбище Святой Ядвиги