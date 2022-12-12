Хануват Ягафарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Хадиса Абдулбасырова
Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров
Рождение ребёнка
05.02.1837 ст.
Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулбасыр Ягафаров
Смерть
Неизвестно