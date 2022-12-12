Хануват Ягафарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хануват Ягафарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Камалитдин Абдулбасыров

Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Хадиса Абдулбасырова

Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Емалитдин Абдулбасыров

Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Галаутдин Абдулбасыров

Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1837 ст.

Сын: Хисамитдин Абдулбасыров

Отец ребёнка: Абдулбасыр Ягафаров

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулбасыр Ягафаров

Смерть
Неизвестно
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