Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Иванова

Татьяна Иванова

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1776 или 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 или 1780 г.р.

Дети

1808 или 1809 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 или 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фокеев Фокин

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1808 или 1809 ст.

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокеев Фокин

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.