Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1776 или 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 или 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фокеев Фокин
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1808 или 1809 ст.
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокеев Фокин
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно