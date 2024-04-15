Белокур Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Иван

Белокур Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белокур Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белокур Прасковья

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белокур Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белокур Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белокур Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close