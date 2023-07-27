Белокур Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Прасковья

Белокур Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокур Иван

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокур Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокур Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокур Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Иван

Смерть
Неизвестно