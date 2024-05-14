Пётр (Григорий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1645 ст.
Дата смертиДо 1712 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Афонасьева
Рождение ребёнка
1669 ст.
Сын: Евстафий Петров
Мать ребёнка: Пелагея Афонасьева
Рождение ребёнка
1674 ст.
Сын: Леонтий Петров
Мать ребёнка: Пелагея Афонасьева
Смерть
До 1712 ст.