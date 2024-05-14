Пётр (Григорий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр (Григорий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1645 ст.

Дата смерти

До 1712 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1632 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Афонасьева

Рождение ребёнка
1669 ст.

Сын: Евстафий Петров

Мать ребёнка: Пелагея Афонасьева

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1674 ст.

Сын: Леонтий Петров

Мать ребёнка: Пелагея Афонасьева

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1712 ст.
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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