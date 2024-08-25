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Булдаков Яков Алексеевич

Место рождения

Охочевка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Булдаков Алексей

Мать: не указана

Охочевка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Место рождение приблизительное, запись о рождениеМК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343] в крестных
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Булдакова (Чупина) Ольга Максимовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
24.09.1903

Дочь: Булгакова Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Булдакова (Чупина) Ольга Максимовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Булдаков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Булдакова (Чупина) Ольга Максимовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Булдакова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Булдакова (Чупина) Ольга Максимовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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