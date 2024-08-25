Булдаков Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1884
Отец: Булдаков Алексей
Мать: не указана
Место рождение приблизительное, запись о рождениеМК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343] в крестных
Бракосочетание
10.02.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
24.09.1903
Дочь: Булгакова Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Булдакова (Чупина) Ольга Максимовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
12.10.1905
Сын: Булдаков Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Булдакова (Чупина) Ольга Максимовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Булдакова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Булдакова (Чупина) Ольга Максимовна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно