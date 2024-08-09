Вавил Павлов
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Павел Родионов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Вавилова
Мать ребёнка: Параскева Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Захарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Вавилова
Мать ребёнка: Параскева Захарова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Вавилов
Мать ребёнка: Параскева Захарова
Смерть
Неизвестно