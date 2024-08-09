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Вавил Павлов

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Павел Родионов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Вавилова

Мать ребёнка: Параскева Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Захарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Вавилова

Мать ребёнка: Параскева Захарова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Вавилов

Мать ребёнка: Параскева Захарова

Смерть
Неизвестно

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