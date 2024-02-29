Никонова Стефанида Адрияновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1916 ст.
Дочь: Студеникина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Студеникин Илья Павлович
Ключёвка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Мария родилась 6 августа 1916 г. на Хуторе Чурсина около села Ключевка Оренбургской области (200 км от села Софиевка). Родители туда переехали из Софиевки в 1906 г. в рамках Столыпинской аграрной реф... Показать все
Смерть
Неизвестно