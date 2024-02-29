Никонова Стефанида Адрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Стефанида Адрияновна

Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Студеникин Илья Павлович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1916 ст.

Дочь: Студеникина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Студеникин Илья Павлович

Ключёвка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Мария родилась 6 августа 1916 г. на Хуторе Чурсина около села Ключевка Оренбургской области (200 км от села Софиевка). Родители туда переехали из Софиевки в 1906 г. в рамках Столыпинской аграрной реф... Показать все
Смерть
Неизвестно

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