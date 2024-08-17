Максина Феврония Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1875
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для крестьянина Егора Артемиева Максина и крестьянки Февронии Дементиевой Анисимовой.
Смерть
Неизвестно