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Максина Феврония Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1875

Муж: Максин (Зарубин) Георгий Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для крестьянина Егора Артемиева Максина и крестьянки Февронии Дементиевой Анисимовой.
Смерть
Неизвестно

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