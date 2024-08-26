Костылева Ульяна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Ульяна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Степан Александрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729

Сын: Костылев Василий Степанович

Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Костылев Иван Степанович

Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Костылева) Ксения Степановна

Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Костылев Яков Степанович

Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович

Смерть
Неизвестно

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