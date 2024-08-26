Костылева Ульяна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Костылев Василий Степанович
Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Костылева) Ксения Степановна
Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Костылев Степан Александрович
Смерть
Неизвестно