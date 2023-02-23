Загарева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загарева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Загарев (однодворец) Онисим Васильевич

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Василий

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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