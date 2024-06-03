Мокеев Александр Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мокеев Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокеев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокеева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Мокеева Парасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Парасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокеева Парасковья Павловна

Рождение ребёнка
15.03.1924

Дочь: Крылова Галина Александровна

Мать ребёнка: Мокеева Парасковья Павловна

Сиренская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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