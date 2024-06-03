Мокеев Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокеев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокеева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Мокеева Парасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокеева Парасковья Павловна
Рождение ребёнка
15.03.1924
Дочь: Крылова Галина Александровна
Мать ребёнка: Мокеева Парасковья Павловна
Сиренская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно