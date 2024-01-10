Широкова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария Федосовна

Отец ребёнка: Широков Федос Сергеевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Федосовна

Отец ребёнка: Широков Федос Сергеевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
До 1815

Муж: Широков Федос Сергеевич

Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Широков Спиридон Федосеевич

Отец ребёнка: Широков Федос Сергеевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
До 1835
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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