Широкова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария Федосовна
Отец ребёнка: Широков Федос Сергеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Федосовна
Отец ребёнка: Широков Федос Сергеевич
Бракосочетание
До 1815
Рождение ребёнка
?.02.1816
Сын: Широков Спиридон Федосеевич
Отец ребёнка: Широков Федос Сергеевич
Смерть
До 1835