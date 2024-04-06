Мурая (Кулеш) Варвара Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Лапко (Мурая) Синклитикия Захаровна
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чугай (Мурый) Акилина Захарьевна
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1877
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1880
Дочь: (Мурая) Аграппина Захаровна
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1883
Дочь: (Мурая) Зинаида Захаровна
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1885
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1888
Дочь: (Мурая) София Захаровна
Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович
Смерть
Неизвестно