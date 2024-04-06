Мурая (Кулеш) Варвара Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурая (Кулеш) Варвара Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Лапко (Мурая) Синклитикия Захаровна

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Мурый Демид Захарович

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чугай (Мурый) Акилина Захарьевна

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1877

Сын: Мурый Петр Захарьевич

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1880

Дочь: (Мурая) Аграппина Захаровна

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1883

Дочь: (Мурая) Зинаида Захаровна

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1885

Сын: Мурый Павел Захарьевич

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1888

Дочь: (Мурая) София Захаровна

Отец ребёнка: Мурый Захарий Иванович

Смерть
Неизвестно

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