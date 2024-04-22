Максимова (Городова) Катерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Городова) Катерина Михайловна

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Максимов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Максимова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Максимова Гликерья Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Максимов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Максимов Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Максимов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Максимов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Максимова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Максимов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Максимова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Максимова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Алексей Филиппович

Смерть
1803
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