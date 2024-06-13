Жолондковский Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолунковская Рузя Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолунковская Рафалина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолунковская Вероника Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолунковская Сташка Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жолунковский Игнат Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жолунковский Фелько Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1904
Дочь: Жолондковская Юзефа Степанова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно