Байметов Кадермет Абыз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байметов Кадермет Абыз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Мустафин Кулмет

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Мустафин Тохтар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Кадерметев Мустафа

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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