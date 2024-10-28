Матрона Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 9 --1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Фадеев
РС 9 -1850
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Варвара II Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Фадеев
РС 1850
Рождение ребёнка
01.09.1850 ст.
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Анна II Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Фадеев
ИВ 1856
Смерть
Неизвестно