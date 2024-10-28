Матрона Спиридонова Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 9 --1850
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Фадеев

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Фадеев

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 9 -1850
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Фадеев

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Варвара II Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Фадеев

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
РС 1850
Рождение ребёнка
01.09.1850 ст.

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Фадеев

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Анна II Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Фадеев

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
ИВ 1856
Смерть
Неизвестно

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