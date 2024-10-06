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Бану Хайрулла кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайрулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муфазалова) Фарида Муфазалиевна

Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муфазалова) Маптуха Муфазалиевна

Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муфазалов Миндигали Муфазалиевич

Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муфазали Юмадил улы

Рождение ребёнка
1909

Сын: Муфазалов Мустафа Муфазалиевич

Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы

Арасланово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Муфазалов Ситдик Муфазалиевич

Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы

Арасланово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Муфазалов Фазулла Муфазалиевич

Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы

Арасланово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.08.1924

Сын: Муфазалов Насретдин Муфазалиевич

Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы

Смерть
Неизвестно

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