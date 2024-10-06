Бану Хайрулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайрулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муфазалова) Фарида Муфазалиевна
Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муфазалова) Маптуха Муфазалиевна
Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муфазалов Миндигали Муфазалиевич
Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муфазали Юмадил улы
Рождение ребёнка
1909
Сын: Муфазалов Мустафа Муфазалиевич
Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы
Рождение ребёнка
1916
Сын: Муфазалов Ситдик Муфазалиевич
Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы
Рождение ребёнка
1921
Сын: Муфазалов Фазулла Муфазалиевич
Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы
Рождение ребёнка
06.08.1924
Сын: Муфазалов Насретдин Муфазалиевич
Отец ребёнка: Муфазали Юмадил улы
Смерть
Неизвестно