Колосова (Митина) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияд. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Сын: Колосов Трофим Артемьевич
Отец ребёнка: Колосов Артемий Демидович
Смерть
Неизвестно