Колосова (Митина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Митина) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Артемий Демидович

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Колосов Трофим Артемьевич

Отец ребёнка: Колосов Артемий Демидович

Надеевщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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