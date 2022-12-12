Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никита Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кондратий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно