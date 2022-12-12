Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никита Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кондратий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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