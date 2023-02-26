Иван Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иосифов

Иван Иосифов

avatar

Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

09.09.1854

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: ?

Мать: ?

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
27.02.1853

Сын: Федот Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1854
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close