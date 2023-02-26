Иван Иосифов
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти09.09.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
27.02.1853
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1854
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.