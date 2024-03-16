Хазмухамет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баймурзина Ракия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Баймурзина Рабига Хазмухаметовна
Мать ребёнка: Баймурзина Ракия
Рождение ребёнка
24.05.1924
Сын: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович
Мать ребёнка: Баймурзина Ракия
Смерть
Неизвестно