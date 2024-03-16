Хазмухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазмухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баймурзина Ракия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Баймурзина Рабига Хазмухаметовна

Мать ребёнка: Баймурзина Ракия

Рождение ребёнка
24.05.1924

Сын: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Мать ребёнка: Баймурзина Ракия

Смерть
Неизвестно

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