Лаптева Елена Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Елена Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Федора Феранонтова

Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Лаптев Анкидин Феранонтов

Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феврания Феранонтова

Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Вера Феранонтова

Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лаптева Домника Феранонтова

Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Феранонт Григорьевич

Смерть
После 1795
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