Лаптева Елена Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Федора Феранонтова
Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лаптев Анкидин Феранонтов
Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феврания Феранонтова
Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Вера Феранонтова
Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лаптева Домника Феранонтова
Отец ребёнка: Лаптев Феранонт Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795