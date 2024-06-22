Костылева Ефимия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти27.03.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Малышева (Костылева) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Костылев Владимир Галактионович
Восприемник
25.01.1902 ст.
Мария Родители: села Архангельского крестьянин из русских Петр Иванов Костылев и законная жена его Васса Онисимова
Смерть
27.03.1907 ст.
Причина смерти: от старческой слабости
Похороны
29.03.1907 ст.