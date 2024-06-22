Костылева Ефимия Емельяновна Около 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костылева Ефимия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

27.03.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Владимир Галактионович

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Малышева (Костылева) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Костылев Владимир Галактионович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
25.01.1902 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Мария Родители: села Архангельского крестьянин из русских Петр Иванов Костылев и законная жена его Васса Онисимова
Смерть
27.03.1907 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от старческой слабости
Похороны
29.03.1907 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

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