Мария Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Кодратова

Мария Кодратова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1859

Дочь: Ефросиния Фадеева

Отец ребёнка: Фаддей Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Никанор Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Нестеров

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Нестеров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close