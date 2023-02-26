Мария Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1859
Дочь: Ефросиния Фадеева
Отец ребёнка: Фаддей Нестеров
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Никанор Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Нестеров
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Нестеров
Смерть
Неизвестно