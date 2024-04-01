Дехтерева Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДехтерева Наталья Федорова

Дехтерева Наталья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерев Федор Павлов

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Дехтерев Павел Федоров

Отец ребёнка: Дехтерев Федор Павлов

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Дехтерева) Александра Федорова

Отец ребёнка: Дехтерев Федор Павлов

Рождение ребёнка
24.03.1843

Дочь: (Дехтерева) Анна Федорова

Отец ребёнка: Дехтерев Федор Павлов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.