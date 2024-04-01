Дехтерева Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Дехтерев Федор Павлов
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Дехтерева) Александра Федорова
Отец ребёнка: Дехтерев Федор Павлов
Рождение ребёнка
24.03.1843
Дочь: (Дехтерева) Анна Федорова
Отец ребёнка: Дехтерев Федор Павлов
Смерть
Неизвестно