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Параскева (Андреева)

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1913

Муж: Рогов Гавриил Дмитриев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Рогов Гавриил Дмитриев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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