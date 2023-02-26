Параскева (Андреева)
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
07.01.1913
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Рогов Гавриил Дмитриев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно